Drohung mit Messer in Wien-Favoriten: Zwei Männer angezeigt

Mittwochabend kam es in Wien-Favoriten zu einer Drohung mit einem Messer. Zwei Männer wurden angezeigt, nach Opfern wird gesucht.

In Wien-Favoriten sind am Mittwochabend zwei Männer wegen einer Drohung mit einem Messer festgenommen und angezeigt worden. Die Opfer sind allerdings noch unbekannt, berichtete die Polizei. Eine Zeugin hatte um 20.10 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Fernkorngasse beobachtet und den Notruf gerufen. Die zwei bedrohten Männer waren anschließend nicht auffindbar.