Ein Streit unter Freunden eskalierte in Döbling

Drohung mit Küchenmesser in Döbling: 29-Jähriger wollte seine Freunde "umbringen"

Am Mittwochabend gerieten zwei Frauen und zwei Männer in Döbling in eine Auseinandersetzung. Einer der Beteiligten, ein 29-jähriger Mann, griff plötzlich zum Messer und drohte, seine Bekannten umzubringen.

Aus derzeit ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr unter Freunden in Wien-Döbling zu einer Auseinandersetzung. Beteiligt waren zwei Frauen im Alter von 37 und 39 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 29 und 47 Jahren.

29-Jähriger bedrohte seine Freunde mit dem Umbringen: Festnahme

Der 29-jährige ergriff plötzlich ein Messer und bedrohte die anwesenden Personen mit dem Umbringen. Ein Opfer alarmierte die Polizei, welche den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen konnte. Dem 29-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.