In Wien-Hernals wurde ein Drogenspürhund fündig.

In Wien-Hernals wurde ein Drogenspürhund fündig. ©Canva (Symbolbild)

In Wien-Hernals wurde ein Drogenspürhund fündig. ©Canva (Symbolbild)

Drogenspürhund wurde in Wohnung in Wien-Hernals fündig

Am Freitag fand ein Suchtmittelspürhund in einer Wohnung in Wien-Hernals mutmaßlich Drogen.

Beamte der Polizeiinspektion Koppstraße wurden zu einer Wohnung in Wien-Hernals gerufen, in der eine Räumung stattfand. Dort wurde ein Plastikbeutel mit verdächtiger weißer Substanz, mutmaßlich Suchtmittel, vorgefunden.

Drogenspürhund wurde in Wien-Hernals angefordert

Da sich der Verdacht während der Erhebungen durch die Polizisten in Wien-Hernals bestätigte, wurde ein Suchtmittelspürhund der Polizeidiensthundeeinheit für die weitere Durchsuchung angefordert. Der Suchtmittelspürhund, der auch auf den bereits gefundenen Plastikbeutel anschlug, stöberte noch weitere Behältnisse mit der gleichen weißen Substanz in der Wohnung auf.

Wohnungsbesitzer in Wien-Hernals wurde festgenommen

Weiters wurde eine Küchenwaage mit weißen Rückständen gefunden und sichergestellt. Der Wohnungsbesitzer in Wien-Hernals, ein 47-jähriger albanischer Staatsangehöriger, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Er zeigte sich zum Besitz von Suchtmitteln nicht geständig. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.