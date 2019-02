Drogenschmuggler-Trio in Wien-Leopoldstadt gefasst

Ein Drogenschmuggler-Trio konnte bei der Übergabe von Suchtmitteln in Wien erwischt werden. Die Männer waren teilweise geständig.

Drei Drogenschmuggler sind bei der Übergabe von Suchtmitteln in Wien-Leopoldstadt von der Polizei erwischt und festgenommen worden. Im Wiener Hotelzimmer in Wien-Leopoldstadt von einem der drei Beschuldigten, einem 59 Jahre alten Niederländer, wurden 43 Kilogramm Kath-Pflanzen gefunden, berichtete die Exekutive am Dienstag. Die drei Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und waren teilgeständig.