Drogenlenkerin fuhr mit drei Kindern an Bord durch Wien-Simmering

Die Wiener Polizei hielt am Donnerstag eine unter Drogen stehende Autolenkerin auf, die mit ihren Kindern durch Wien-Simmering fuhr. Das Jugendamt wurde informiert.

Wiener Polizeibeamte wurden am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf eine 26-jährige Österreicherin aufmerksam, die wegen ihrer unsicheren Fahrweise auffiel. Bei einer Kontrolle in der Haidestraße in Wien-Simmering konnten die Beamten Cannabis im Auto sicherstellen. Die Fahrzeuglenkerin selbst gab an, einen Joint und Speed konsumiert zu haben.