Drogenlenker in Wien ohne Lenkberechtigung unterwegs

Am Mittwoch führte die Polizei eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei einem 39-Jährigen durch. Es stellte sich heraus, dass der 39-Jährige unter Drogeneinfluss stand und ohne Lenkberechtigung unterwegs war.

Am Mittwoch wurde die Polizei in der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten auf einen schwarz lackierten Pkw aufmerksam. Eine Kennzeichenabfrage ergab, dass die Kennzeichen entfremdet worden waren. Deshalb führte die Polizei eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.