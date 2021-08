Drogenlenker erfasste Pensionist auf Gehsteig: Tot

Ein 74-Jähriger war am Montag in Perchtoldsdorf auf einem Gehsteig unterwegs, als er plötzlich von einem Auto erfasst wurde. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Ein Drogenlenker hat am Montag in seinem Heimatbezirk Mödling einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige hatte laut Polizei um 10.15 Uhr in Perchtoldsdorf aus vorerst unbekannter Ursache sein Auto nach links verrissen. Es kam zur Kollision mit einem 74-Jährigen, der auf dem Gehsteig unterwegs war.