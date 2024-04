Drogenhandel in Wien-Leopoldstadt: Zwei Männer festgenommen

Ein Wiener Polizeieinsatz führte am Mittwochabend zur Festnahme eines Drogenhändlers und zur Sicherstellung von Heroin, Kokain sowie Bargeld.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten am 3. April gegen 18.00 Uhr einen 39-jährigen serbischen Staatsangehörigen dabei beobachten, wie dieser in der Rembrandstraße in Wien-Leopoldstadt einem 28-jährigen österreichischen Staatsbürger Suchtmittel verkaufte. Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.