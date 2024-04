Drogendealer von Wiener Polizei ausgeforscht

In Wien Margareten konnte die Wiener Polizei am Dienstag einen Drogenkäufer festnehmen und einen Drogendealer ausforschen. In der Wohnung des Dealers wurden Drogen und Bargeld gefunden.

Beamte des Wiener Landeskriminalamtes, Dienststelle Zentrum/Ost, konnten einen 37-jährigen Mann nach einem beobachteten Drogenverkauf als Käufer identifizieren und festhalten. Der Mann versuchte daraufhin zu entkommen und fügte dabei drei Polizisten durch heftige Gegenwehr Verletzungen zu. Er wurde daraufhin vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Wiener Polizei fand zahlreiche Drogen in Wohnung von Drogendealer

Durch weitere Ermittlungsarbeit des Wiener Landeskriminalamts, Dienststelle Zentrum/Ost, gelang es, den Wohnort eines 33-Jährigen festzustellen und von der Wiener Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung zu erwirken. Bei dieser Adresse wurde der 33-jährige Mann angetroffen und aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden etwa 785,3 Gramm vermutliches Haschisch, 141,8 Gramm vermutetes Marihuana, etwa 6 Gramm vermutliches Kokain sowie 6.525 Euro Bargeld gefunden und vorläufig beschlagnahmt. Der Verdächtige gab bei der polizeilichen Befragung teilweise zu, strafbare Handlungen begangen zu haben. Auf Weisung der Wiener Staatsanwaltschaft wurden beide festgenommene Personen in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen dauern an.