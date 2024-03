Drogendealer versuchte vor Wiener Polizei zu flüchten

Beamte des Polizeikommandos Fünfhaus wurden am Dienstag-Abend auf zwei Personen aufmerksam, die scheinbar Drogen verkauften.

Drogendealer nach Flucht vor Wiener Polizei festgenommen

Der 35-Jährige weist alle Anschuldigungen zurück, während der 30-Jährige ein Geständnis ablegte. Der 35-Jährige wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien in Haft genommen. Der 30-Jährige wurde angezeigt, blieb jedoch auf freiem Fuß. Da gegen den 30-Jährigen ein bestehendes Aufenthaltsverbot vorlag, wurde er gemäß den fremdenrechtlichen Bestimmungen in Gewahrsam genommen und in ein Polizeianhaltezentrum überführt.