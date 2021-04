Drogendealer in Wien-Ottakring festgenommen

Nachdem ein 20-Jähriger am Donnerstag offenbar Heroin im Bereich der Ottakringer Straße verkauft hatte, heftete sich die Wiener Polizei an seine Fersen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am 1. April einen 20-jährigen serbischen Staatsangehörigen gegen 13.00 Uhr beim Verkauf von Suchtmittel an einen 38-jährigen Mann im Bereich der Ottakringer Straße in Wien 16.