Drogendealer in Wien-Hietzing verhaftet

Am Sonntag konnten Polizeibeamte einen 22-Jährigen in Wien-Hietzing festnehmen. Ihm konnte nachgewiesen werden, innerhalb weniger Wochen an mindestens 17 Personen Heroin weitergegeben zu haben.

Am Sonntag konnten um zirka 8.15 Uhr Polizisten des Landeskriminalamts Wien einen 22-jährigen Mann am Hackinger Kai festnehmen. Nach den vergangenen Ermittlungen stand der Mann unter Verdacht, mit Suchtmittel zu handeln. Die Polizei konnte nachweisen, dass er seit 10. September zumindest 17 Personen mit Heroin versorgt hat.

67,3 Gramm Heroin und Bargeld Neben 67,3 Gramm Heroin hatte der Mann auch 490 Euro Bargeld bei sich. Bei der Vernehmung war der Mann geständig. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.