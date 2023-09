Drogendealer in flagranti in Wien-Favoriten ertappt

Nach intensiven Ermittlungen wurde ein 46-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger von der Wiener Polizei ausgeforscht, der Kokain und Heroin verkauft haben soll.

Am 18. September konnte man den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ermitteln und ihn gegen 18.20 Uhr in flagranti bei einem Drogendeal mit einem 36-jährigen slowakischen Staatsangehörigen in Wien-Favoriten ertappen, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.