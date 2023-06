Drogendealer hatte Baby bei Verkauf dabei: Festnahme in Wien-Penzing

Ein 24-Jähriger soll bei einem Drogendeal in Wien-Penzing seinen sieben Monate alten Sohn im Kinderwagen dabei gehabt haben.

Der Mann war bereits am 15. Juni abends bei einem Treffen im Matznerpark observiert worden, von wo die beiden Männer samt dem Buben in die Wohnung des Verdächtigen gingen. Nach dem mutmaßlichen Suchtgiftverkauf schlugen die Beamten zu, berichtete die Polizei am Montag.