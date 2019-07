Drogendealer flüchtete: Wiener Polizist nahm Verfolgungsjagd im Taxi auf

In der Nacht auf Mittwoch wollte sich ein 20-Jähriger in Wien-Döbling einer Polizeikontrolle entziehen und flüchtete. Da der junge Mann für die Beamten zu schnell war, wurde ein Taxi kurzerhand zum Verfolgungswagen.

Polizeibeamte hielten am 10. Juli gegen 01.15 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling zu einer routinemäßigen Lenker-und Fahrzeugkontrolle an. Der Mann machte einen nervösen Eindruck.