Drogendealer flüchtete quer über den Wiener Gürtel

Am Samstagnachmittag kam es im Zuge einer Verfolgung am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring zu gefährlichen Szenen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt beobachteten am 12. Jänner 2020 gegen 16.00 Uhr einen mutmaßlichen Dealer, der soeben am Lerchenfelder Gürtel Suchtmittel verkaufte.

Flüchtender Dealer fast von Auto am Lerchenfelder Gürtel erfasst

Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, flüchtete der 28-jährige österreichische Staatsbürger und lief bei starkem Nachmittagsverkehr quer über den Gürtel. Dabei entging er nur knapp einem Zusammenstoß mit einem fahrenden Auto.