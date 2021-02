Drogendealer-Duo mit Crystal Meth in Wien 15 erwischt: Festnahmen

Die Wiener Polizei legte am Dienstagabend zwei mutmaßlichen Dealern das Handwerk, die unter anderem Crystal Meth verkauften. Es kam zu einer Hausdurchsuchung.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) erwischten einen 30-jährigen Österreicher am Dienstag kurz vor 19:00 Uhr auf frischer Tat beim Verkauf von 31 Gramm Crystal Meth und konnten diesen vorläufig festnehmen.

Hausdurchsuchung führte zu weiterer Festnahme wegen Suchtgift-Delikten

Einen weiteren Mittäter, einen 34-jährigen Österreicher, nahmen die Beamten kurze Zeit später in seiner Wohnung im 15. Bezirk fest. Der 34-Jährige versuchte beim Verlassen seiner Wohnung die Türe mit Gewalt vor den Beamten zu versperren. Die Ermittler konnten den Mann jedoch überwältigen und festnehmen.

In der Wohnung hatte der 34-Jährige 147 Gramm Crystal Meth, Ecstasytabletten und Cannabiskraut gelagert. Die Beamten stellen zudem eine Schreckschusspistole, ein verbotenes Gürtelmesser und einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher. Der 30-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, der 34-Jährige befindet sich in Haft und wurde in eine Justizanstalt gebracht.