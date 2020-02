Drogendeal beobachtet: Drei Personen in Wien-Ottakring festgenommen

Am Freitagvormittag heftete sich die Wiener Polizei an die Fersen eines Drogendealers und konnte so drei Personen festnehmen.

Ermittler des Landeskriminalamtes konnten am 31. Jänner gegen 11.00 Uhr zwei Personen bei einem vermeintlichen Drogendeal beobachten. Bei einer Kontrolle des Suchtmittelkäufers fanden die Beamten circa zehn Gramm Heroin.

Die Polizei heftete sich an die Fersen des Dealers und hielt diesen in der Thaliastraße in Wien-Ottakring im Nahbereich seiner Wohnung an.

Drei Festnahmen nach Drogendeal in Wien-Ottakring

Bei dem 21-Jährigen (serbischer Staatsangehöriger) fanden die Beamten weitere zehn Gramm Heroin, die er im Schrittbereich versteckte. In der Wohnung des Beschuldigten konnte noch zwei weitere Personen (20, 21, serbische Staatsangehörige) angetroffen und ebenfalls festgenommen werden.