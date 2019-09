Drogenbande in Wien-Favoriten ausgehoben

Gestern wurden in Wien-Favoriten sieben Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, mit größeren Mengen Heroin und Cannabis gehandelt zu haben.

Der Wiener Polizei gelang am 4. September die Festnahme von sieben Personen, die im Verdacht stehen, mit größeren Mengen Heroin und Cannabis zu handeln. Bei einer zunächst durchgeführten Fahrzeugkontrolle in der Alfred-Adler-Straße in Wien-Favoriten wurden fünf Personen aus Serbien und Österreich festgenommen, nachdem 260 Gramm Heroin sichergestellt worden waren.

Kokain und Cannabis in Wiener Wohnung gefunden

In einer Wohnung eines Festgenommenen fanden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung in Folge eine geringe Menge Kokain und 850 Gramm an Cannabis, sowie rund 4.000 Euro Bargeld. Zwei Personen wurden in der Wohnung festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.