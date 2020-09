Drogen und Alkohol am Steuer: ÖAMTC über Anzeigen-Plus alarmiert

Ein zunehmendes Problem unter Autofahrern besteht offenbar darin, dass immer mehr Lenker sich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol ans Steuer setzen. Der ÖAMTC äußerte Sorge über diese Tendenz.

Drogenlenker: Deutliche Steigerung

Gleichzeitig wurden laut ÖAMTC zehn Prozent mehr Alkoholanzeigen ausgestellt als 2018. Anzeigen wegen Geschwindigkeitsdelikten stiegen um zwölf und wegen Telefonierens am Steuer um sieben Prozent. Junge Fahranfänger, also auch Besitzer von Probeführerscheinen oder Führerschein-Neulinge, seien besonders häufig in Alkohol- und Drogenunfälle verwickelt. In den vergangenen Jahren waren laut ÖAMTC rund 20 Prozent der Beteiligten an Alkoholunfällen zwischen 15 und 24 Jahre bzw. 24 Prozent zwischen 25 und 34 Jahre alt.