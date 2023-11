Vekehrsunfall in Wien-Liesing.

Drogen-Lenker bei Crash in Wiener Breitenfurter Straße erwischt

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Liesing am Montag wurde ein Drogenlenker erwischt, der eine amtsärztliche Untersuchung nach dem Crash verweigerte. Die Kollision führte zu Sachschäden an mehreren Fahrzeugen und einer leicht verletzten Frau.

Am 6. November ereignete sich in Wien-Liesing gegen 21.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Ein Pkw-Lenker bog vorschriftsgemäß nach links in die Breitenfurter Straße ein. Kurz darauf kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug, welches die Breitenfurter Straße stadtauswärts befuhr. Dabei wurden auch zwei geparkte Pkw beschädigt.

Die 60-jährige Beifahrerin des zuvor eingebogenen Pkw wurde leicht verletzt. An allen beteiligten Autos entstanden Sachschäden.

Lenker verweigerte amtsärztliche Untersuchung nach Unfall in Wien-Liesing