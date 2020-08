Drogen-Lenker am E-Scooter floh vor Wiener Polizei

Mittwochnacht nahm die Wiener Polizei einen E-Scooter-Lenekr fest. Der Mann stand unter Drogen und versuchte vor der Polizei zu fliehen.

Ein 35-jähriger Lenker eines E-Scooters fuhr in der Nacht auf Mittwoch einer Verkehrskontrolle am Mariahilfer Gürtel in Wien davon. Kurz darauf flüchtete der 35-Jährige zu Fuß weiter, er konnte aber angehalten und vorläufig festgenommen werden.