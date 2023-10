Drogen-Konfrontation in Wien-Neubau: Mutter verletzt und 16-jährige Tochter mit Messer bedroht

Eine Frau hegte den Verdacht, dass eine Freundin ihrer 16-jährigen Tochter dieser Drogen verkauft hatte und fuhr am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Tochter nach Wien-Neubau, um das Mädchen zur Rede zu stellen. Die Konfrontation endete mit einem Schlag ins Gesicht der Mutter, die dabei leicht verletzt wurde, und der Bedrohung der 16-Jährigen mit einem Messer.

Polizeibeamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt reagierten am Mittwoch um 14.20 Uhr auf einen Notruf, in dem ein Anrufer angab, dass sich Personen mit einem Messer im Treppenhaus aufhielten. Die alarmierten Beamten konnten drei verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts feststellen, die der Personenbeschreibung entsprachen. Die Polizei führte weitere Untersuchungen durch und deckte auf, dass eine 33-jährige Frau mit ihrer 16-jährigen Tochter die Wohnung in der Zieglergasse aufgesucht hatte. Sie hatte den Verdacht geäußert, dass die dort lebende Freundin ihrer Tochter Drogen an diese verkaufen könnte.