Drogen im Wert von 120.000 Euro sichergestellt: 26-Jähriger festgenommen

Am 27. Februar konnte ein 26-Jähriger am Wieningerplatz in Wien 15 festgenommen werden. In seiner Wohnung wurden Drogen mit dem Straßenverkaufswert von rund 120.000 Euro sichergestellt.

Beamte der EGS Wien nach intensiven Ermittlungen einen 26-Jährigen ausforschen. Er steht im Verdacht des Suchtmittelhandels. Am 27. Februar erfolgte am späten Nachmittag schließlich der Zugriff auf offener Straße am Wieningerplatz in Wien 15. Der Beschuldigte versuchte zu flüchten, deshalb musste Körperkraft angewendet werden.

Drogen im Verkaufswert von 120.000 Euro sichergestellt

Anschließend erfolgte eine Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigen. Insgesamt wurden rund 1 kg Kokain, 1 kg Heroin, 140 g Streckmittel, Bargeld in Höhe von € 8.565,- sowie zwei gefälschte kroatische Ausweise sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel beläuft sich laut EGS Wien auf rund € 120.000. Der Mann befindet sich in Haft.