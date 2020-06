Drogen-Dealer wollte sich in Wien-Meidling von Festnahme freikaufen

Um einer Festnahme zu entgehen, bot ein 18-Jähriger am Donnerstag einem Polizisten Bargeld und Marihuana an. Der Plan ging jedoch nicht auf.

Am 4. Juni bemerkte ein Grätzlpolizist der Polizeiinspektion Hufelandgasse gegen 18.20 Uhr verdächtigen Geruch nach Marihuana in einem Stiegenhaus eines Büro- und Einkaufsgebäudes in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling.