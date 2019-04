Drogen bei Hausdurchsuchung sichergestellt: WEGA-Einsatz in Wien-Favoriten

Die Wiener Polizei konnte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen zwei Personen bei einer angeordneten Hausdurchsuchung in der Randhartingergasse in Wien-Favoriten festnehmen.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte über die Staatsanwaltschaft Wien eine Durchsuchungsanordnung für zwei Wohnungen eingeholt werden. Diese wurden gemeinsam mit der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) am 14. April gegen 08:15 Uhr in der Randhartingergasse in Wien-Favoriten durchgeführt.