Drogen aus dem Darknet: Diverses Suchtgift in Wiener Wohnung gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt hat die Wiener Polizei eine große Menge verschiedener Drogen sichergestellt. Ein amtsbekannter 27-Jähriger dürfte diese im Darknet bestellt haben.

Beamten des Landeskriminalamts Wien gelang am 02. April 2021 gegen 10:30 Uhr die Festnahme eines wegen diverser Suchtmitteldelikte amtsbekannten 27-jährigen Weißrussen in dessen Wohnung in der Leopoldstadt.