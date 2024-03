Drogen an minderjährige Mädchen verkauft: Festnahmen in Wien und NÖ

In Wien und Niederösterreich wurden zwei Männer festgenommen, die des Drogenhandels, speziell mit dem Verkauf an minderjährige Mädchen, verdächtigt werden.

30-Jähriger und 27-Jähriger wegen Verdacht des Drogenhandels festgenommen

Im Zuge einer weiteren Hausdurchsuchung in Wien-Döbling wurde ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger am 21. März wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen. In dessen Wohnung konnten 803 Gramm Cannabiskraut, 187 Stück LSD-Trips, 14,8 Gramm Amphetamine, 19 Stück Ecstasy Tabletten, sechs Gramm Kokain sowie 24.400 Euro Bargeld sichergestellt werden. Er zeigte sich in einer polizeilichen Vernehmung als geständig. Beide Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.