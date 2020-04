Drive-In-Testungen in NÖ gestartet

Am vergangenen Samstag wurde in Niederösterreich die erste Drive-In-Station eingerichtet, bei der sich Verdachtsfälle auf das Coronavirus testen lassen können.

Um das Coronavirus weiter einzudämmen, setzt das Land Niederösterreich auf Drive-In-Testungen. Eine erste Station in St. Pölten wurde bereits am Samstag eingerichtet. Am (morgigen) Dienstag folgt eine in Amstetten. Mit Mistelbach, Wiener Neustadt und Zwettl sind drei weitere Standorte im Bundesland einer Aussendung vom Montag zufolge in Vorbereitung.