Drive-in-Teststationen in NÖ auch an Feiertagen geöffnet

Die Drive-in-Teststationen in Niederösterreich haben zu den Feiertagen geänderte Öffnungszeiten.

Die Öffnungszeiten der zehn behördlichen Drive-in-Teststationen in Niederösterreich ändern sich teilweise an den Feiertagen.

Öffnungszeiten der Drive-in-Teststationen in Niederösterreich im Detail

Am Heiligen Abend ist bereits um 12.00 Uhr Schluss, am Christ- und Neujahrstag wird um 10.00 Uhr und damit zwei Stunden später als sonst geöffnet, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag per Aussendung mit.