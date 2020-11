Drive-in-Tests in NÖ: Bundesheer weitet Unterstützung aus

Das Bundesheer weitet die Unterstützung bei den Drive-in-Tests in Niederösterreich aus. Künftig wird an acht Standorten ausgeholfen.

Das Bundesheer hat am Montag angesichts der herrschenden Corona-Situation die Ausweitung der Unterstützung von Niederösterreichs Drive-in-Teststationen angekündigt. Anstatt wie bisher an fünf, werden ab (dem morgigen) Dienstag an acht Standorten Soldaten bei der Administration sowie der Abwicklung der Probennahmen mitwirken, hieß es in einer Aussendung des NÖ Militärkommandos.