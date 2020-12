Drittes Wiki Wiki Poke Lokal eröffnet im 3. Bezirk

"Wiki Wiki Poke" eröffnet ihr drittes Lokal in Wien in Wien-Landstraße. Am Mittwoch gibt es ein Eröffnungsangebot mit cooler Wiki Wiki Poke MNS-Maske und Gratis-Getränk im neuen Lokal und bei Lieferung.

Das hawaiianische Lebensgefühl in Wien wächst weiter, denn Wiki Wiki Poke eröffnet am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 offiziell sein drittes Restaurant in der Landstraßer Hauptstraße 30 im 3. Bezirk und vergrößert damit auch sein Liefergebiet in Wien. Gerade in diesen schwierigen Gastro-Lockdown-Zeiten können sich Wiki Wiki Poke Fans ihre Bowl jetzt liefern lassen, wenn sie im Radius von 2,5 km rund um eines der drei Wiki Wiki Poke-Lokale im 1., 4. oder 3. Bezirk wohnen oder arbeiten.

Somit können die köstlichen Bowls von Wiki Wiki Poke ab sofort im 1. Bezirk, vielen Teilen des 2., 3., 4., 5., 6. bis zum 7. und 9. Bezirk bestellt und genossen werden, zwischen Margaretengürtel und Prater/Messe, zwischen Marxhalle und altem AKH – das Wiki Wiki Poke Aloha Liefergebiet ist jetzt richtig groß (das genaue Liefergebiet ist beim jeweiligen Lieferdienst zu erfragen).

Wiki Wiki Poke eröffnet mit Eröffnungsangebot

Trotz der schwierigen Situation für die Gastronomie eröffnet das Wiki Wiki Poke Wirtepaar Nathalie und Dennis Schütt ihren dritten Standort, natürlich coronakonform und mit tollen Goodies für alle, die im neuen Lokal im 3. Bezirk eine Lieferung bestellen oder die Bestellung dort abholen: Zu jeder Bestellung gibt es eine der neuen Wiki Wiki Poke Aloha Masken und ein Gratis Organics Getränk. Solange der Vorrat reicht.

Für die Zeit nach dem Lockdown lädt das neue Wiki Wiki Poke 3 direkt gegenüber vom Rochusmarkt mit gemütlichen, maßgefertigten Sitzgelegenheiten im Surfbrettstil zum Verweilen und Bowl-Genuss ein.

2 Jahre Wiki Wiki Poke

Mit Eröffnung des ersten Wiki Wiki Poke Lokals vor zwei Jahren startete die Erfolgsgeschichte der hawaiianischen Spezialität Poke Bowl in Wien im ersten Bezirk. Seitdem erfreute sich der neue Trend am Kulinarikhimmel einer schnell steigenden Beliebtheit und Nachfrage. Lokal Nummer 2 in der Margaretenstrasse direkt neben dem Schikanederkino folgte 2019, jetzt eröffnen Nathalie und Dennis Schütt das dritte Wiki Wiki Poke – passenderweise im 3. Bezirk. Per Lieferservice kann jetzt ein sehr großes Stadtgebiet mit den köstlichen Bowls von Wiki Wiki Poke beliefert werden.