Dritte Videokonferenz der Premiers "smarter" Länder

Am heutigen Mittwoch werden sich die Premiers der "smarten Länder" via Videokonferenz austauschen. Unter anderem soll es um die schrittweise Öffnung der Wirtschaft gehen.

Am Mittwoch findet die dritte Videokonferenz der Regierungschefs von Ländern über die Maßnahmen gegen das Coronavirus statt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird sich dabei mit den "Vorreitern" ("First Mover") Australien, Israel, Dänemark, Griechenland, Tschechien, Norwegen, Neuseeland und Costa Rica über "Best Practice Erfahrungen" austauschen, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.