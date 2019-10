Dritte Piste am Flughafen Wien kommt nicht vor 2030

Bevor der Bau der umstrittenen dritten Piste am Flughafen Wien in Angriff genommen werden kann, müssen noch zahlreiche Vorkehrungen getroffen werden.

Der Bau der dritten Piste am Flughafen Wien lässt zwar die Wogen hochgehen, gelandet und gestartet wird dort aber selbst unter idealen Voraussetzungen frühestens 2030, bekräftigte Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner am Freitag bei der Gewinn-Messe. Vorher müssen unter anderem die Trans-Adria Pipeline und die Bundesstraße verlegt und ein störender Hügel abgetragen werden.

Flughafen muss erst Grundstücke erwerben

Ofner rechnet für den Flughafen Wien mit weiteren Passagierzuwächsen, auch wenn ein allfälliger Rückzug eines Lowcost-Carriers zwischenzeitlich auch Rückgänge auslösen könnte. Dennoch hätte er gerne auch die Passagiere von Bratislava in Wien. Voraussetzung wäre dazu eine effiziente Bahnverbindung, die in 20 Minuten die Strecke überwinden könnte. Der Flughafen Bratislava wäre angesichts der hohen Grundstückspreise und der rückläufigen Passagierzahlen am besten als Immobilien zu verwerten, sagte Ofner. So einen Plan habe es auch schon gegeben.