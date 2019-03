Dreitägiges Cocktail Festival in Wien: Liquid Market Vienna 2019

Nach dem großen Erfolg des "Liquid Market Vienna" findet das Cocktailfestival 2019 gleich an drei Tagen, zwischen 11. und 13. Juli im Wiener Volksgarten, statt. Auch auf weitere Neuerungen und Erweiterungen dürfen sich die Besucher heuer freuen.

Über 70 Bars stellen beim “Liquid Market Vienna – The Cocktail Festival” 2019 ihre Kreationen vor. Mit dabei sind u.a. Beimir , Barfly’s, Botanical Garten, Das 1090, Die Parfümerie, Kleinod, Erich, Dachboden, Skybar, Flatschers und The Room. „Wien erlebt eine Hochblüte der Cocktailkunst, wodurch sich die Stadt auch international einen Namen als Hotspot für Bartouristen gemacht hat. Wir freuen uns, mit dem Liquid Market ein Teil dieser Entwicklung zu sein“, erklärt Liquid Market-Initiator Bert Jachmann.

Neuerungen beim Liquid Market Vienna 2019

Für den “Liquid Market Vienna” steht in diesem Jahr der gesamte Außenbereich des Volksgartens – inklusive Clubdiskothek – und Teile des Pavillons zu Verfügung. Sollte das Wetter also nicht mitspielen, gibt es auch im Innenbereich genügend Platz für die Besucher. Neu ist auch der Shop, in dem diverse Spirituosen, Liköre und Sirupe erworben werden können.