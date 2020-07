Dreister Ladendieb in Wien-Donaustadt geschnappt

Am Mittwochnachmittag klickten für einen dreisten Ladendieb in der Wagramer Straße die Handschellen.

Ein 36-jähriger bosnischer Staatsangehöriger entfernte am 1. Juli in einem Elektronikfachgeschäft in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt die Diebstahlssicherung einer Spielkonsole und konnte mit der Beute unbemerkt das Geschäft verlassen.