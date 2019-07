Dreijährige stürzte beim Bahnhof Floridsdorf in einen Kanalschacht

Am Montag stürzte ein dreijähriges Mädchen vor dem Bahnhof Wien-Floridsdorf in einen offenen Kanalschacht und zog sich dabei Abschürfungen und Prellungen zu.

Ein dreijähriges Mädchen ist am Montagvormittag vor dem Bahnhof Wien-Floridsdorf in einen offenen Kanalschacht gestürzt. Der Schacht war nicht entsprechend gesichert, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag.