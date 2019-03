Drei versuchte Raubüberfälle binnen kurzer Zeit in Wien-Favoriten: Tatverdächtiger gefasst

Ein Tatverdächtiger beging am 16. Februar innerhalb von kurzer Zeit drei (versuchte) unbewaffnete Raubüberfälle in Wien-Favoriten. Der Mann konnte bereits gefasst werden.

Am 16. Februar gegen 16:25 Uhr betrat ein Mann einen Supermarkt in der Holbeingasse in Wien-Favoriten. Er ging zur Kasse und sagte leise und undeutlich “Überfall” zur Angestellten. Als diese ihn aufforderte, seine zu Worte zu wiederholen und lauter zu sprechen, flüchtete er ohne Beute.

Um 16:43 betrat er einen Supermarkt in der Quellenstraße. Abermals sprach er sehr undeutlich. Da die Angestellte nicht auf seine Worte reagierte, entfernte sich der Tatverdächtige von der Kassa, kam kurz danach von der anderen Seite zum Kassapult und versuchte, in die offenstehende Kassenlade zu greifen. Die Kassiererin drückte den Deckel zu, woraufhin der Mann – abermals ohne Beute – flüchtete.

Drei versuchte Raubüberfälle: Tatverdächtiger in Wohnung der Eltern gefasst Nur Minuten später, um 16:51 versuchte es der Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt in der Davidgasse erneut. Diesmal sprach er die Angestellte, die gerade eine Kundschaft kassierte, deutlicher an. Als die Kassenlade offen war, entnahm der Mann Bargeld, drehte sich um und forderte auch von der zweiten Kassa Geld. Danach flüchtete er mit einen vierstelligen Bargeldbetrag.