Drei Schulleiter beim Schnapsbrennen mit Coronavirus infiziert

In Niederösterreich haben sich drei von sechs Schulleitern beim gemeinsamen Schnapsbrennen mit dem Coronavirus infiziert. Keiner der Beteiligten sei schwer erkrankt.

Drei von sechs Leitern von landwirtschaftlichen Fachschulen sollen sich laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" beim Schnapsbrennen in der Fachschule Kirchberg am Walde (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit dem Coronavirus infiziert haben. Dieser "Club der Direktoren", wie er von Schulleiter Roman Bruckner genannt wird, treffe sich öfter für gemeinsame Freizeitgestaltung. Der für die Fachschulen zuständige Landesrat Johann Seitinger (ÖVP) will sich den Fall nun genau anschauen.