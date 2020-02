Drei Kilo Marihuana und 30.000 Euro in Wien sichergestellt

Drei Kilogramm Marihuana und 30.000 Euro Bargeld hat die Polizei in Wien-Brigittenau bereits Mitte Jänner sichergestellt. In diesem Fall wurden insgesamt drei Männer festgenommen.

Wiener Polizeibeamte beobachteten am 15. Jänner, wie ein 19-jähriger Afghane beim Mortarapark in Wien-Brigittenau Marihuana verkaufte. Er wurde gefasst. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der junge Mann die Drogen erst kurz zuvor aus einer nahegelegenen Wohnung geholt hatte. Ein 22-jähriger Landsmann wurde ebenso in der Nähe festgenommen, als er einen Suchtmittelhandel anbahnte.