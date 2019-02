Drei Gesichter - Kritik und Trailer zum Film

Eigentlich darf der Iraner Jafar Panahi keine Filme drehen. Doch trotz des Berufsverbots gelingt es dem Regisseur seit Jahren, immer wieder neue Werke zu schaffen. Nun folgt sein nächster Film: "Drei Gesichter". Darin geht es um drei Schauspielerinnen verschiedener Generationen, die im Iran um Gleichberechtigung und Anerkennung kämpfen - und um ihre eigenen Wünsche als Frauen. Das Werk weist klare Überschneidungen zur Realität auf, so spielen sich etwa Panahi und die Frauen selbst.

Marziyeh, eine junge Frau aus der iranischen Provinz, schickt der bekannten Schauspielerin Behnaz Jafari ein Video, in dem sie sich selbst erhängt. Sie wollte Schauspielerin werden, doch ihre Familie verbot es ihr trotz bestandener Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Teheran. Da selbst Jafari Marziyehs früheren Hilfegesuche nicht erhört habe, schickt sie ihr das Video ihres Selbstmordes. Jafari und ihr Regisseur Panahi verlassen ihren Drehort und begeben sich auf die Suche nach der jungen Frau um zu überprüfen, ob sie sich tatsächlich das Leben genommen hat.

Drei Gesichter: Die Kritik

Panahis Kritik an diesen Umständen ist allerdings nicht plakativ, vielmehr erklärt er die Hintergründe. Die Landbevölkerung ist vom Staat allein gelassen, die Infrastruktur existiert de facto nicht: Der Arzt ist weit entfernt, Straßen können nur in eine Richtung gleichzeitig befahren werden und Strom und Wasser fallen oft aus. Die Gemeinschaft ist alles, was die Menschen am Leben hält, so dass sie mit “unnützem Wissen”, wie sie es nennen, nichts anfangen können. Die Menschen dort haben nichts, außer ihren Ruf und ihre Ehre, auf die sie folglich am meisten Wert legen und sich umso mehr an die Traditionen klammern, die jedoch für junge Menschen keine Perspektiven bieten. Marziyeh, die ein aus heutiger Sicht normales Leben führen will, ist an einem solchen Ort verloren. Ein Leben, dass sich die Stadtbevölkerung nicht vorstellen kann.