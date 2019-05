Drei Generation für Europa: NEOS werben nun auch mit Meinl-Reisinger und Griss

Bei der abschließenden Plakatkampagne der NEOS wurde nun auch Beate Meinl-Reisinger und Irmgard Griss geworben. Damit will man zeigen, dass drei Generationen für Europa stehen.

Die NEOS affichieren für ihre abschließende Plakatkampagne neben Spitzenkandidatin Claudia Gamon auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Allianzpartnerin Irmgard Griss. Damit wolle man zeigen, dass man gemeinsam als drei Generationen für Vereinigte Staaten von Europa stehe, so Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Dass der ausbaufähige Bekanntheitsgrad von Spitzenkandidatin Gamon auch ein Motiv gespielt habe, bei der abschließenden Plakatkampagne ein Dreigespann zu affichieren, stellte die NEOS-Chefin in Abrede: “Die Bekanntheit ist alleine schon durch ihre Monstertour im Wahlkampf ausgebaut worden.” Rund 3.000 Stück sollen in ganz Österreich angebracht werden. Gamon wiederum meinte, die NEOS hätten eine “tolle Parteichefin” – daher auch keinen Grund, “sie zu verstecken”.

Diesbezüglich bekamen die Mitbewerber ihr Fett ab: Bei der ÖVP kenne man sich nicht aus, so Meinl-Reisinger: “Da fehlt mir die klare Linie.” Die SPÖ bezeichnete sie als “Teilzeit-Europäer”. Von den Sozialdemokraten höre man häufig ein “Ja, aber… – glühende Europäer sehe ich nicht.” Überhaupt sei es an der Zeit die Dominanz dieser beiden Parteien auf europäischer Ebene zu beenden. “Es ist höchst an der Zeit für Liberale, in die Verantwortung zu kommen.”