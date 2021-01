Drei Festnahmen und 30 Anzeigen bei Demo in Wr. Neustadt

Rund 2.500 Personen demonstrierten am Mittwochanachmittag in Wiener Neustadt gegen die Corona-Maßnahmen. Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager mitteilte, verlief die Kundgebung "grundsätzlich friedlich".

Dennoch habe es drei Festnahmen und 30 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz gegeben. Protestveranstaltungen ohne Zwischenfälle gab es am Dreikönigstag in drei weiteren Städten in Niederösterreich.

Anzeigen und Festnahmen bei Demo in Wiener Neustadt

Die unter dem Motto "Wiener Neustadt steht auf" laufende Veranstaltung begann um 15.00 Uhr. Treffpunkt war das Alte Rathaus in der Statutarstadt. Gegen 16.30 Uhr war der mehr als zwei Kilometer lange Marsch zurückgelegt. An Ort und Stelle waren neben einigen Kriminalbeamten in Zivikleidung auch Mitglieder der Einsatzeinheit Niederösterreich, vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LTV) sowie vom Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt.

Eingegriffen werden musste seitens der Exekutive Baumschlager zufolge, weil "eine Gruppe von Extremisten bzw. Radikalen Wirbel gemacht" habe. Die Rede war u.a. von "antidemokratischer Beeinflussung". Die Aktion sei allerdings unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abgelaufen, betonte der Chefinspektor. Beobachtet wurden auch Unterschreitungen der Sicherheitsabstände sowie zahlreiche Personen ohne Mund-Nasen-Schutz.

Weitere Demos gegen Corona-Maßnahmen in Niederösterreich