In Wien-Floridsdorf gingen drei mutmaßliche Einbrecher der Wiener Polizei "ins Netz".

Drei mutmaßliche Einbrecher (35, 50 und 52 Jahre alt, StA: Nordmazedonien) gingen den Ermittlern einen Tag später in Wien-Floridsdorf ins „Netz“. Polizisten nahmen einen PKW wahr, nach dem bereits das Landeskriminalamt Niederösterreich im Zusammenhang mit Dämmerungseinbrüchen fahndete. Die Festnahme, welche unter heftiger Gegenwehr stattfand, erfolgte nach einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zuvor hatten die Drei noch versucht, in zwei Wohnung einzubrechen. Den Männern werden drei weitere

Einbrüche zur Last gelegt.