Dream & Fly: Show-Spektakel der Ehrlich Brothers kommt nach Wien

Ab November 2019 gehen die Ehrlich Brothers mit einer brandneuen Show auf Tournee. „Dream & Fly“, das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde, macht 2020 auch in Wien Station.

Diese Show wird spektakulär: Andreas und Chris Ehrlich werden mit noch nie dagewesenen Illusionen die größten Arenen rocken - nicht nur vor dem beeindruckenden, aufwändig inszenierten Bühnenbild, sondern auch auf einer eigens dafür gebauten Centerstage inmitten der Zuschauer. Am

23. Februar 2020 können sich die Zuseher in der Wiener Stadthalle live davon bezaubern lassen, was die Ehrlich Brothers in "Dream & Fly" alles auf die Bühne bringen.