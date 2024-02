Dramatische Szenen bei nächtlichem Kellerbrand in Wiener Mariahilfer Straße

In einem Keller in der Wiener Mariahilfer Straße kam es zu einem Brand.

In einem Keller in der Wiener Mariahilfer Straße kam es zu einem Brand. ©Stadt Wien | Feuerwehr

In einem Keller in der Wiener Mariahilfer Straße kam es zu einem Brand. ©Stadt Wien | Feuerwehr

In der Nacht auf Montag ist es in einem Keller in der Wiener Mariahilfer Straße zu einem Brand gekommen. Es gab zwei Verletzte.

In einem Keller in der Mariahilfer Straße ist in der Nacht auf Montag ein Brand ausgebrochen. Rauch im Stiegenhaus blieb nicht aus, Bewohner riefen von den Fenstern aus um Hilfe, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr, die mehrere Menschen in Sicherheit brachte. Zwei Personen wurden verletzt, eine von ihnen hospitalisiert. Die Sonder-Einsatz-Gruppe der Wiener Berufsrettung betreute mehr als 30 Leute.

Brand in Keller in Wiener Mariahilfer Straße

Ein Hausbewohner gelangte über ein Baugerüst nach draußen und drohte, aus Höhe des ersten Stocks zu springen. Er schaffte es dank der Feuerwehr ohne Gefahr nach unten. Insgesamt 61 Einsatzkräfte und 14 Einsatzfahrzeuge waren bei dem Kellerbrand in der Mariahilfer Straße aktiv. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in puncto Brandursache aufgenommen.