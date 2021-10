"DOTS - The Hidden Club" von Martin Ho öffnet auf der Mariahilfer Straße in Wien

Versteckt, aber öffentlich und für (fast) alle: Am Donnerstagabend öffnet "DOTS - The Hidden Club" von Szene-Gastronom Martin Ho seine Pforten auf der Wiener Mariahilfer Straße. Relativ streng sind die Zutrittsregeln.

Der Wiener Szene-Gastronom Martin Ho eröffnet am Donnerstag eine neue Tanz-Location. "Dots - The Hidden Club" befindet sich im selben Gebäude in der Mariahilfer Straße, in dem bereits sein Dots-Restaurant situiert ist.