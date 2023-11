Doskozil nach OP: "Geht mir den Umständen entsprechend gut"

"Derzeit erhole ich mich von der OP", so Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf Facebook.

Hans Peter Doskozil befindet sich nach seiner sechsten Operation am Kehlkopf auf dem Weg der Genesung. In einem Facebook-Posting am Dienstag hieß es, der neuerliche Eingriff sei "ohne Komplikationen und plangemäß verlaufen": "Es geht mir den Umständen entsprechend gut."