Doskozil gab LH-Agenden vor Operation an Stellvertreterin ab

Der Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Peter Doskozil, hat seine Verantwortlichkeiten an seine Stellvertreterin Astrid Eisenkopf übergeben, da er sich einer sechsten Operation am Kehlkopf unterziehen musste.

In einer Sitzung der Landesregierung am Dienstag wurde Astrid Eisenkopf offiziell mit der Vertretung beauftragt. Dies wurde am Mittwoch vom Büro von Landeshauptmanne Hans Peter Doskozil bestätigt.