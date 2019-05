Doskozil kündigt vorgezogene Burgenland-Wahl an

Nach der Ankündigung vorgezogener Landtagswahlen im Burgenland bleibt die ÖVP bei ihrer Forderung, Nationalrats- und Landtagswahl am selben Tag abzuhalten. “Wenn Landeshauptmann (Hans Peter, SPÖ, Anm.) Doskozil sagt, er kann oder will mit der FPÖ nicht mehr arbeiten, dann aber sofort und nicht erst 2020″, so ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Sonntag.”Es müssen sobald wie möglich wieder ordentliche Verhältnisse hergestellt werden, das – und nicht eine künstliche Verzögerung – haben sich die Burgenländer verdient”, stellte Steiner fest: “Der von uns vorgeschlagene Wahltermin – gemeinsam mit dem Bund – ist dafür die einzig richtige und verantwortungsvolle Lösung. Das spart dem Bürger Zeit, Nerven und nicht zuletzt Steuergeld”, argumentierte der ÖVP-Obmann.